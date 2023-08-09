В Госдуме предложили усовершенствовать требования к выдаче маткапитала

Законопроект предлагает установить, что право на дополнительные меры господдержки возникает при рождении или усыновлении ребенка, имеющего гражданство России со дня рождения.

Представители думской фракции ЛДПР разработали законопроект, который предлагает устранить разночтения в вопросе получения материнского капитала гражданами России, сообщает RT.

Законопроект предлагает установить, что право на дополнительные меры господдержки возникает при рождении или усыновлении ребенка, имеющего гражданство России со дня рождения. При этом его родители тоже должны иметь гражданство России на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства.

Также предлагается отложить вступление в силу данной нормы законопроекта с 1 января 2024 года, чтобы лица, находящиеся в процессе приобретения гражданства России, успели его оформить и воспользоваться правом на маткапитал.

Напомним, в Госдуме предлагают разрешить многодетным семьям повторно использовать налоговый вычет.