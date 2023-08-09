В Новосибирске 9 августа зафиксировали двойное превышение фенола в воздухе

В воздухе Новосибирска превышено содержание фенола — токсичного вещества, опасного для человека.

В среду, 9 августа, в двух районах Новосибирска специалисты зафиксировали повышенное содержание фенола в воздухе. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным ведомства, В Дзержинском районе предельно допустимая концентрация (ПДК) фенола была превышена в два раза, в Калининском — в 2,3 раза.

В четверг, 10 августа, ситуация должна измениться. По данным синоптиков, метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города.

Согласно сведениям из открытых источников, фенол — это химическое соединение, высокоопасное для человек. После того, как человек вдохнет его, может наступить сбой нервной системы. Воздух с высокой концентрацией фенола может раздражать кожу и слизистые.

Напомним, в начале августа повышенное содержание углекислого газа и фенола было выявлено в Первомайском районе Новосибирска.