В Новосибирске на улице Объединения на мужчину упала железобетонная плита

В Новосибирске мужчина погиб после падения на него железобетонной плиты.

Во вторник, 8 августа, в Калининском районе Новосибирска на мужчину упала железобетонная плита. Он погиб от полученных травм. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» Вконтакте.

Плита оказалась рядом с мужчиной на улице Объединения.

Спасатели уточнили, что мужчине 46 лет. Его достали из-под тяжёлой конструкции и передали врачам скорой помощи. По всей видимости, он скончался от полученных травм или по дороге в больницу, или в самом медицинском учреждении.

Надзорным и правоохранительным органам предстоит узнать, каким образом рядом с мужчиной оказалась незакреплённая железобетонная плита.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске скончались два подростка-альпиниста, сорвавшихся с 26 этажа на стройке. Двое подростков — 15 и 17 лет — в альпинистском снаряжении выполняли высотные работы на стройке в Заельцовском районе. В какой-то момент несовершеннолетние сорвались вниз. Младший брат погиб на месте, второго подростка госпитализировали. На месте ЧП находился также отец несовершеннолетних. После их гибели Следком возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Хышикто Базарова и прораба Ильи Тимошенко.