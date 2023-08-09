В Новосибирске планируют снести строящееся общежитие для мигрантов

В Новосибирске с нарушениями строят хостел для мигрантов. Будущее общежитие могут снести.

Новосибирская комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством, решила, что общежитие для мигрантов в Кировском районе необходимо снести. Об этом сообщило издание “Прецедент”.

Будущий хостел строят в частном секторе на улице Пригородной. Стройка ведется с нарушениями. Местные жители обратили внимание на стройку в апреле 2023 года. Буквально за 3 месяца работы подошли к концу.

По информации издания, стройка была оформлена как строительство дачного дома, а по факту оказалось, что здесь могут поселиться трудовые мигранты.

Местные жители не согласились с такой ситуацией и подали жалобы в несколько инстанций, и даже в администрацию президента. На место выезжали различные комиссии, находившие множество нарушений. В итоге городская комиссия по самостроям приняла решение о сносе, в том числе поскольку итоговый объект превышает заявленные размеры.

После решения комиссии администрация Кировского района должна обратиться в суд. Соседи могут присоединится к иску.

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