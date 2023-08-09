В Новосибирске пропал нуждающийся в медицинской помощи 57-летний мужчина

Волонтеры объявили о поисках 57-летнего Леонида Маркова из Пашино.

В Новосибирске пропал Леонид Марков, проживающий в микрорайоне Пашино. О местонахождении 57-летнего мужчины ничего неизвестно с 8 августа.

По данным отряда “Лиза Алерт Новосибирской области”, мужчина нуждается в медицинской помощи. Он ушел из дома в СНТ "Буревестник" в Пашино во вторник.

Рост Леонида Маркова составляет около 165 см, он среднего телосложения, у него седые волосы. Новосибирец был одет в темно-синюю майку, серую ветровку, камуфляжные брюки, черные сланцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Маркова, просят позвонить по следующим номерам: 112, 8 (800) 700 54 52.

Напомним, в июле 2023 года четверых пропавших в Новосибирской области нашли мертвыми.