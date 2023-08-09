В Новосибирске самогруз без водителя врезался в окно жилого дома

В Новосибирске грузовой автомобиль протаранил окно первого этажа дома.

В Новосибирске грузовой автомобиль сорвался с тормоза и врезался в жилой дом. Его крановая стрела пробила окно первого этажа. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Самогруз врезался в дом №69 на улице 2-я Обская при погрузке спецтехники для укладки асфальта. Момент столкновения запечатлела камера домофона.

«У нас проблемный подъём, так как зимой часто жители «Европейского берега» через нас объезжают пробку на Большевистской. Данный случай не первый, кстати, до этого легковые автомобили уже доезжали до первого подъезда», — сообщил местный житель.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пьяный мужчина разбил машину своей бывшей жены. Он угрожал женщине расправой, затем разбил её автомобиль, а потом пошел к её матери и выбил камнем окно квартиры.

Также в Новосибирске хулиганы на самокате сбили девочку и выстрелили в её отца. Отец ребёнка попытался догнать хулиганов, но один из них выстрелил в него из оружия. Девочку увезли на машине скорой помощи в реанимацию. Позже стало известно, что травмы, которые она получила, не угрожают жизни и здоровью.