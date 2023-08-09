В Новосибирске суд начал рассматривать дело о краже серебряных украшений из храма Георгия Победоносца

В Новосибирске мужчина совершил 31 кражу на почти 800 тысяч рублей.
Калининский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении к Половникову Андрею, который обвиняется в 31 краже. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По данным следствия, мужчина совершил 31 кражу на почти 800 тысяч рублей, в том числе похитил религиозные украшения и нательные образа из церкви.
«Половников Андрей обвиняется в том, что в период времени с июня 2022 года по май 2023 года совершал кражи в поликлиниках, салонах красоты, офисах, магазинах и других общественных местах, куда попадал под видом посетителя», — сообщили в суде.
Сейчас ему оглашают обвинительное заключение.
Напомним, бездомный в Колыванском районе, обворовавший церковь, оказался серийным преступником.