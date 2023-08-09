В Новосибирске суд признал законным прекращение полномочий депутатов Бойко* и Пироговой

Депутаты Бойко* и Пирогова лишились полномочий в Новосибирске.

Центральный районный суд Новосибирска признал законным решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий бывших депутатов Сергея Бойко* (признан иностранным агентом) и Хельги Пироговой. Исковые заявления на признание незаконным решения были поданы обоими истцами, сообщили в среду в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

Полномочия Бойко* были прекращены после того, как он был признан иностранным агентом, а Пирогова лишилась мандата в результате рассмотрения представления прокуратуры и голосования депутатов. Ответчиками по двум искам выступили прокуратура города и области, а также Совет депутатов Новосибирска.

Решения суда пока не вступили в законную силу.

Как ранее писал Сиб.фм, Бoйко* в конце марта этого года был признан иноагентом. Ранее председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев комментировал уже изданию Сиб.фм, что этот статус не является основанием для лишения мандата оппозиционного депутата. А вот полугодовое отсутствие Сергея Бoйко* на сессиях – это уже повод для его исключения из городского парламента.

*Сергей Бoйко признан иноагентом Минюстом РФ 31 марта 2023 года.