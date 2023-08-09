Под Новосибирском вандалы закрасили памятники на кладбище

На Кольцовском кладбище под Новосибирском вандалы испортили памятники.

В наукограде Кольцово под Новосибирском вандалы раскрасили памятники на кладбище. В июле этого года вандалы уже устраивали погром на Кудряшовском кладбище. В этот раз информацию с фотографиями опубликовали в сообществе «Подслушано Кольцово».

Жители района и раньше сталкивались с подобными нарушителями порядка, однако в этот раз они предполагают, что у вандалов были личные мотивы. Это объясняется тем, что были раскрашены черной краской только определенные надгробия.

Правоохранительные органы начали проверку.

Напомним, 1 августа житель Новосибирска ходил за грибами, и обнаружил новые могилы за пределами Гусинобродского кладбища. Мэрия Новосибирска прокомментировала находку.