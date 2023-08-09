В Новосибирске женщина устроила скандал в салоне красоты из-за неудачной стpижки

Скандал из-за плохой стpижки устроила женщина в одном из салонов красоты Новосибирска.

7 августа жительница Новосибирска устроила скандал в салоне красоты. Причиной стала неудачная стpижка. Об этом сообщили в сообщили в АБ «Гвардия».

Из-за скандала была приостановлена работа салона на улице Бронной. Сотрудники вызвали бойцов ГБР.

«Но прибывшему на вызов экипажу пришлось оказывать помощь самой посетительнице — от избытка эмоций ей стало плохо», — уточнили в агентстве.

В результате инцидента недовольную клиентку увезли в больницу.

Напомним, что в Калининском районе Новосибирска произошел грабеж в одном из магазинов на улице Солидарности. В полиции заявили, что мужчина наполнил пакеты банками кофе и украл их.