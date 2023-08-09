В Новосибирской области пройдут выборы начальника Фонда модернизации ЖКХ

В Новосибирской области руководить Фонда модернизации ЖКХ не может продолжать работу в связи с достижением предельно допустимого возраста.

В августе текущего года в Новосибирской области будет выбран новый руководитель Фонда модернизации ЖКХ. Как сообщает Министерство ЖКХ и энергетики региона, документы от претендентов были принимаемы до 28 июля. Согласно информации издания «Прецедент», контракт с нынешним руководителем Евгением Кимом заканчивается, и он не может продолжать работу в связи с достижением предельно допустимого возраста.

Всего на конкурс заявились восемь человек, в том числе заместители Кима Дмитрий Кулешов и Дмитрий Белоусов, глава ГКУ НСО ХОЗУ Олег Гуньков, топ-менеджер АО «ТГК-11» Евгений Гончаров, директор МКУ УЖКХ Александр Обрывко, сотрудник Министерства ЖКХ Евгений Колотов, бывший директор компаний Андрей Андреев и зампредседателя комитета департамента энергетики и ЖКХ города Михаил Квашнев.

Фонд модернизации ЖКХ занимается проведением капремонта общего имущества в многоквартирных домах Новосибирской области.