В России начнут наносить предупреждающие надписи о вреде курения на портсигары

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением наносить предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары, предназначенные для использования поверх оригинальных упаковок и этикеток. Об этом сообщает RT.

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что сейчас в стране принимаются серьезные меры по борьбе с распространением вредных привычек среди граждан.

При этом Милонов отметил, что алкогольное и табачное лобби пытаются находить новые пути обхода закона. Например, в продаже можно найти красочные портсигары, чехлы для вейпов, а также фляжки, чехлы, пакеты для бутылок с алкоголем, которые скрывают предупреждающие надписи.

Напомним, в Госдуме жёстко раскритиковали размер МРОТ в России.