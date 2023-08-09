Житель Тольятти отправил в реанимацию работника госучреждения

Подросток ехал на электросамокате и сбил мужчину.

Очередной инцедент с электросамокатом произошел в сквере 50-летия АвтоВАЗа в Тольятти. Подросток сбил работника госучреждения, занимающегося поливом и уборкой территории. Об этом сообщает sovainfo.ru.

Подробности происшествия сообщил глава региона Николай Ренц.

«Пострадавший старше 50 лет, он получил черепно-мозговую травму, сейчас находится в реанимации, и прогноз очень серьезный», — рассказал он.

Кроме того, Ренц призвал родителей объяснять своим детям правила дорожного движения. Что касается ДТП – оно находится на контроле властей.

Напомним, в Новосибирске водитель КАМАЗа насмерть сбил электросамокатчика в районе Бугринского моста.