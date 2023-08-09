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проиcшествия

Жителя Новосибирской области подозревают в изнасиловании 14-летней девочки

Фото: МК в Томске

В Новосибирской области задержан подозреваемый в насилии над несовершеннолетней.

Житель Доволенского района Новосибирской области задержан по подозрению в насилии над несовершеннолетней. Об этом Сиб.фм в среду сообщили в СУ СКР по региону.

По данным издания, потерпевшей 14 лет.

В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемого в ближайшее время будет избрана мера пресечения — следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

«Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — заявили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Омске заключённый взял в заложники и изнасиловал медсестру.

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Александр Борисов
журналист

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