Жителя Новосибирской области подозревают в изнасиловании 14-летней девочки

В Новосибирской области задержан подозреваемый в насилии над несовершеннолетней.
Житель Доволенского района Новосибирской области задержан по подозрению в насилии над несовершеннолетней. Об этом Сиб.фм в среду сообщили в СУ СКР по региону.
По данным издания, потерпевшей 14 лет.
В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемого в ближайшее время будет избрана мера пресечения — следствие ходатайствует о заключении его под стражу.
«Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — заявили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее в Омске заключённый взял в заложники и изнасиловал медсестру.