Депутат из Новосибирска Антонов назначен советником губернатора Травникова

Новосибирский политик и общественный деятель получил должность в администрации области.

Ростислав Антонов, депутат Новосибирского городского совета, был назначен советником губернатора Новосибирской области по взаимодействию с новыми территориями на общественных началах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав распоряжение Андрея Травникова.

Назначение связано с развитием и укреплением связей между Новосибирской областью и новыми российскими территориями. Ранее Ростислав Антонов был советником главы ДНР по гуманитарным вопросам и регулярно бывает на Донбассе с различными гуманитарными целями.

В 2023 году политик посетил разрушенную Каховскую ГЭС после теракта на гидроэлектростанции. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал ему, что ГЭС обстреливалась постоянно высокоточечным оружием в продолжение четырех месяцев.

Напомним, ЕСПЧ присудил компенсацию депутату из Новосибирска Каверзиной.