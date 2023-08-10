ЕСПЧ присудил компенсацию депутату из Новосибирска Каверзиной

ЕСПЧ присудил Россию выплатить компенсацию депутату Каверзиной за административное дело в 2018 году.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Российскую Федерацию выплатить компенсацию депутату горсовета Новосбиирска Светлане Каверзиной за административное дело 2018 года. Об этом сообщила сама депутат в социальных сетях.

В 2018 году Светлана Каверзина вышла на акцию протеста против ввода пенсионной реформы.

«Пока ещё не знаю, что и когда, буду разбираться, но и в 2018-м я была уверена в своей правоте: нельзя вводить такие глобальные изменения, не объяснив людям, зачем они и почему», — прокомментировала решение суда депутат.

Так как Россия покинула Совет Европы, то жалоба в ЕСПЧ на действия властей России может быть подана в отношении событий, имевших место с 5 мая 1998 года по 16 сентября 2022 года. После этого срока жалобы граждан России в ЕСПЧ не имеют эффекта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутата Горсовета Новосибирска Каверзину задержали за организацию несанкционированного шествия. Известно, что в эти выходные планировалось провести несколько протестных мероприятий. Одно из них, альтернативный "Бессмертный полк", должен был пройти как раз сегодня в микрорайоне Шлюз. Задержали Светлану Каверзину непосредственно перед началом шествия, как рассказывают участники мероприятия.