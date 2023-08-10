Готовьтесь: старец Зосима предсказал исход СВО

Большинство пророчеств пишется «туманным» языком, изобилуют полунамеками и неоднозначными фразами, чего не скажешь о предсказаниях донбасского старца Зосимы. В его высказываниях относительно будущего всего мира точны и прозрачны, как математические расчёты. Портал «Сиб.фм» публикует свежие умозаключения мудрого пророка о сроках завершения СВО.

Схиархимандрит Зосима снискал славу прозорливца уже после своей смерти (покинул мир в 2002 году), поскольку смыслы его изречений стали чётко проявляться только в текущих событиях. В начале двухтысячных никто не понимал его слов о бесовщине и раскольничестве на Украине, которые стали очевидными в наши дни.

Согласно его завещанию, если Украина в силу политических или каких-либо иных причин оторвется от Москвы, монастыри, которые он окормлял, автоматически должны прекратить всякую связь с Митрополитом Киевским: «И сейчас, в наше время, колотня с Киева вся начинается – матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего. Кругом будет беснование», говорил Зосима.

Как не странно, но монах видел своим внутренним взором, как украинские каратели уводят в тюремную камеру уже пожилого, нездорового наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла: «Киево-Печерская лавра падёт. Вся благодать Киево-Печерской лавры перейдёт в Оптину пустынь», пояснял он.

Предвидел старец из Донбасса и текущее военное противостояние: «Гнев Божий приближается стремительно, и никуда мы не денемся. Как бы мы ни кричали о мире, как бы и то, и другое... Мы сами уже гнев Божий приближаем. На наши главы упадёт эта огненная чаша гнева Божия, беда будет», говорил он своим соратникам в Успенской Николо-Васильевской обители под Волновахой.

Исход военного конфликта тоже был очевиден прозорливому схиархимандриту: «Дух Руси могучий, непобедимый всегда!.. Медведь-то русский спит-спит, терпит-терпит, но уж как проснётся, как в лапу мохнатую эту дубину возьмет, как раскрутится, то и вся масонская Европа полетит тогда от этой дубины настоящей, русской, святой», уверенно заявлял он.