Инфекционист Астапченко предостерегла от опасных последствий купания в цветущей воде

Человек может заработать себе не только аллергию, но и серьезную инфекцию.

Врач-инфекционист сервиса DocMa Дарья Астапченко рассказала, что в период цветений, вода начинает менять цвет на зеленый, желтый или даже коричневый. Купание в такой воде опасно серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

По словам специалиста, человек может столкнуться после купания с першением в горле и зудом глазах. Кроме того, при случайном заглатывании воды, может произойти кишечное отравление, при котором появляется боль в животе, рвота, диарея и головная боль.

Чтобы не причинять такой серьёзный вред здоровью, инфекционист советует сразу же после вредного купания, принять душ.

«Избегайте попадания воды в рот или в глаза. Не разрешайте детям нырять в цветущей воде. Не купайтесь в водоёмах рядом с выпасом скота. Выбирайте безопасные и чистые водоемы», — добавила эксперт.

Напомним, инфекционист Тимаков назвал верный признак ослабленного иммунитета у детей.