«Могли оговорить и подставить»: родственница — о предполагаемом насильнике 14-летней девочки под Новосибирском

Под Новосибирском 14-летняя девочка могла забеременеть от отчима.

В Доволенском районе Новосибирской области 41-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Близкая родственница Дмитрия рассказала корреспонденту Сиб.фм детали происшествия.

«Могли оговорить и подставить, но я сама во всём не уверена», — поделилась собеседница издания.

Женщина рассказала, что о беременности 14-летней девочки сообщили из женской консультации врачи, а позже, предположительно, несовершеннолетняя рассказала обо всём матери. Родственница в разговоре с Сиб.фм уточнила, что пока не знает, будут ли стороны проводить тест на отцовство.

Собеседница добавила, что Дмитрий жил с женщиной и её дочерью в одном из населённых пунктов района.

«Он с нами не жил, приезжал иногда в гости», — отметила она, добавив, что о ужасной новости узнала из СМИ и соцсетей.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском суд арестовал подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Мужчину обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Его отправили в СИЗО до 8 октября. По данной статье подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.