Под Новосибирском суд арестовал подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки

В Новосибирской области мужчина обвиняется в изнасиловании 14-летней девочки.

В Новосибирской области Доволенский районный арестовал на два месяца мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование).

Дело рассматривали в закрытом судебном заседании. Суд вынес постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 58 суток, до 8 октября.



Как уточнили в суде, он не является девочке отчимом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как ранее писал Сиб.фм, жителя Новосибирской области подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.



«Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — заявили в СК.