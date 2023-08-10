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общество проиcшествия

Под Новосибирском суд арестовал подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области мужчина обвиняется в изнасиловании 14-летней девочки.

В Новосибирской области Доволенский районный арестовал на два месяца мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование).

Дело рассматривали в закрытом судебном заседании. Суд вынес постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 58 суток, до 8 октября.

Как уточнили в суде, он не является девочке отчимом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как ранее писал Сиб.фм, жителя Новосибирской области подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

«Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — заявили в СК.

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Дамир Трубников

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