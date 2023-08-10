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общество

Под Новосибирском прокуратура нашла нарушения в детском лагере с играми про смерть

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области прокуратура организовала проверку детского лагеря.

Начата проверка после публикации Сиб.фм о «зомби апокалипсисе» в детском лагере «Лесная сказка». Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Совместно с представителями Уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области и Министерства труда и социального развития Новосибирской области был организован выезд в лагерь для проверки соблюдения законодательства об образовании и организации отдыха детей, уточнили в ведомстве.

В результате проверки были выявлены нарушения, после чего будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее детский омбудсмен региона Надежда Болтенко инициировала межведомственную проверку деятельности лагеря после публикации Сиб.фм. В лагере обнаружили нестандартное расписание, оформленное к тематике всей смены: зомби-апокалипсис. Так, день начинался с «восстания» и «зомби-апокалипсиса», а заканчивался «подготовкой к смерти» и «смертельным отбоем».

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Александр Борисов
журналист

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