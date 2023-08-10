Президент Путин присвоил почётные звания трём жительницам Новосибирской области

Трёх жительниц Новосибирской области наградил президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин присвоил почётные звания трём жительницам Новосибирской области. 9 августа указ опубликовали на официальном сайте Кремля.

Двум педагогам из Новосибирска получили звание «Заслуженный учитель РФ». Одна из них — учительница русского языка и литературы Лилия Костяева. В 2019 году она стала лучшим педагогом в регионе, а с 2022 года начала работать гимназии.

Другая награждённая — Елена Цветкова, которая преподает английский язык в гимназии с 1994 года. Учительница выиграла всероссийский конкурс лучших учителей в 2007 году, а в 2019 — стала лауреатом премии «Лучший педагогический работник Новосибирской области».

Третью награду получила старшая медсестра «Обского психоневрологического интерната» Надежда Рыбина. Ей присвоили звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ».

Ранее президент России Владимир Путин вручил звезду героя России младшему лейтенанту, офицеру армейского спецназа Данияру Джартанову из Бердска.