Сайт ХК «Сибирь» обрушился в первые минуты продажи билетов на матч-открытие «Сибирь-Арены»

Жители Новосибирска обрушили сайт ХК «Сибирь» после открытия раздачи бесплатных билетов на матч-открытие нового стадиона.

В четверг, 10 августа, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» открыл раздачу бесплатных билетов на матч, который откроет стадион «Сибирь-Арена». Спустя несколько минут сайт стал недоступен под наплывом желающих приобрести билет.

Хоккейный матч между молодёжными сборными России и Беларуси пройдет 13 августа на новом стадионе «Сибирь-Арена» в день его открытия. Это первая официальная игра на стадионе, и билеты на матч стоят 0 рублей — нужно только зайти на сайт и «занять место» на арене.

На момент публикации на сайте tickets.sibir-arena.ru отображается внутренняя ошибка сервера «500 Internal Server Error».

Сайт не справился с огромным количеством фанатов.

Как сообщает Атас.инфо со ссылкой на пресс-секретаря Сибирь-Арены Анастасию Степченко, сайт старались обезопасить, но не вышло.

Билеты на матч можно будет приобрести только на официальном сайте арены. Опасайтесь мошенников, которые предлагают выкупить бесплатный билет. Тем более что через сайт выдают билеты только на треть мест на стадионе. Ещё треть разыграют в социальных сетях и на спортивных локациях в День физкультурника 13 августа. Остальные билеты можно будет получить очно в день матча.

Также 13 августа на «Сибирь-Арена» пройдет праздник в честь открытия стадиона.

В новом ЛДС 10 тысяч мест. Еще 500 расположены в ВИП-ложах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мошенники продают бесплатные билеты на матч открытия «Сибирь-Арены». Они создают сайты, похожие на сайт арены, и пытаются продать бесплатные билеты за 3 тысячи рублей.