Тренер ПСЖ Энрике не хочет видеть в новом сезоне Неймара и еще четырёх игроков

Тренер «ПСЖ» сообщил Неймару и еще нескольким игрокам, не не рассчитывает на них в новом сезоне.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сообщил пяти игрокам клуба, что планирует начать сезон без них. В их числе Неймар. Об этом сообщил RMC Sport.

На последней тренировке ПСЖ отсутствовали Неймар и Марко Варратти. Также они не появились на медиа-дне ПСЖ, посвящённом официальным фотографиям для Профессиональной футбольной лиги — вместе с Кайлианом Мбаппе. Эти игроки проводили тренировку в помещении. Как сообщает RMC Sport со ссылкой на источник, Неймар почувствовал дискомфорт в понедельник.

По информации знакомого с ситуацией источника, тренер и спортивный директор клуба не рассчитывают видеть в новом сезоне нападающих Неймара и Уго Экитике, полузащитников Марко Верратти и Ренату Саншеша, а также на защитника Хуана Берната.

В сезоне 2022/23 ПСЖ стал чемпионом Франции, а также дошел до 1/8 Лиги Чемпионов, где проиграл «Баварии» из Мюнхена. Результаты Неймара за сезон — 20 матчей в чемпионате Франции, 13 голов и 11 результативных голевых передач. Экитике, Верратти, Саншеш и Бернат участвовали в ЧФ еще чаще и наиграли более 20 матчей каждый.

Сезон 2023/24 в Лиге Чемпионов начнётся 11 августа с матча «ПСЖ» против «Лорьян» на арене парижского клуба.

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