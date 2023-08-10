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общество

В Академгородке Новосибирска установили светофор для велосипедистов

Фото: Telegram-канал "Ненаучный городок"

В новосибирском Академгородке установили отдельный светофор для велосипедистов.

На Морском проспекте в Академгородке Новосибирска установили отдельный светофор для велосипедистов. Об этом сообщили в Telegram-канале "Ненаучный городок".

На фото видно, что рядом установлены два светофора: на одном обозначение пешехода, на другом — велосипеда. Жители города в комментариях выразили недоумение. Многие не разделают необходимость отдельного светофора для велосипедистов.

Ранее Андрей Травников поручил мэру Новосибирска взять на контроль комплексный ремонт дорог и тротуаров по примеру Академгородка. Одновременно с заменой асфальта здесь меняют бордюры, приводят в порядок газоны, тротуары и велосипедные дорожки. На особом контроле у губернатора находятся вопросы содержания и уборки улиц областного центра, а также комплексный ремонт дорог. Во время своей недавней рабочей поездки в Советский район глава региона обсудил с руководством города и района пути решения системных проблем, возникающих в сфере содержания и уборки территорий, а также дорожно-транспортных работ.

Также мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что строить велодорожки будут в ныне реконструируемых участках Новосибирска. Начали с Вокзальной магистрали и проспекта Маркса.

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Сергей Щукин
Журналист

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