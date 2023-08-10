В Новосибирске хулиганы стреляют по окнам в Первомайском районе

В Первомайском районе Новосибирска неизвестные расстреливают окна жилого дома.

10 августа жители Первомайского района Новосибирска пожаловались на хулиганов, стреляющих по окнам жилых домов. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора публикации, ежедневно на окнах его балкона появляются новые отверстия от пуль. Он уже несколько раз вызывал полицию, однако на жалобы никто не реагирует.

«Участковый пришёл спустя четыре дня, в это время продолжали стрелять. Почему местные органы бездействуют? Участковый напрямую дал понять, что никто никого искать не будет, и дело просто закроют», — отмечает автор.

Местные жители думают, что стреляют из соседнего дома. По их мнению, это может делать ребёнок.

«Уважаемые родители, если у вас есть травматическое оружие в доме — поговорите с детьми, что это не шутка», — просит автор поста.

Напомним, что подростки обстреляли девушек из страйкбольных автоматов в одном из гаражных кооперативов Новосибирска. Их разыскивает полиция.