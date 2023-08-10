В Новосибирске изменят график движения троллейбусов в выходные

На фоне строительства четвёртого моста в Новосибирске в схему движения общественного транспорта внесут изменения.

В связи с работами по строительству четвертого моста через Обь, в выходные дни 12 и 13 августа график движения троллейбусов №4, 7 и 24 в Новосибирске будет изменен. Об этом в четверг сообщает пресс-центр мэрии.

С 22 часов вечера на левом берегу в районе площади Энергетиков будет частично перекрыто движение транспорта. В связи с этим, троллейбус №4 в вечернее время будет курсировать между остановкой «Затулинский жилмассив» и площадью Станиславского.

Однако, троллейбусы №7 и 24 будут отменены с 22 часов. Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки, учитывая изменения в графике движения троллейбусов.

Напомним, в Новосибирской области двух пьяных пассажиров поезда сняли с рейса за нарушение порядка.