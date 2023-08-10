В Новосибирской области двух пьяных пассажиров поезда сняли с рейса за нарушение порядка

В Татарске транспортные полицейские сняли с рейса двух пьяных пассажиров поезда.

На станции Барабинск в Новосибирской области двое пьяных пассажиров поезда вели себя неадекватно. За это их сняли с рейса. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

В одном из вагонов поезда 47-летняя женщина и 49-летний мужчина громко матерились и мешали другим пассажирам. Они не реагировали на замечания бригады поезда, и те позвали полицию, чтобы их вывели из состава. В продолжении рейса им отказали.

Транспортные полицейские составили на уроженцев Тюменской области протоколы о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ). Нарушители спокойствия также отказались проходить медицинское освидетельствование.

Согласно правилам оказания услуг по перевозке пассажиров в поездах, покупателя билета могут снять с рейса, если он в пути будет мешать другим пассажирам и нарушать общественный порядок. При этом стоимость билета и провозки багажа таким пассажирам не компенсируют.

Ранее Сиб.фм сообщал, что две жительницы Кузбасса устроили скандал в поезде Новокузнецк-Новосибирск. Их высадили на станции Белово после посещения вагон-ресторана.