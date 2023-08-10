В Новосибирске ожидается температура ниже нормы во второй декаде августа

Дожди и грозы начнутся в Новосибирске во второй декаде августа.

Во второй декаде августа в Новосибирске ожидается температура ниже нормы. Об этом сообщили в «Западно-Сибирском УГМС».

В августе средняя месячная температура воздуха в Новосибирске составляет +15...+18 градусов — эти показатели близки к норме. Однако во второй декаде месяца ожидается снижение температуры на 1–3 градуса. Ночью столбик термометра опустится до +5...+10 градусов.

11 августа в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные и местами сильные дожди и грозы. Утром город накроет туманом. Температура днём составит 16...+21 градусов. Дожди продолжатся и в следующие два дня. 12 и 13 августа дневная температура опустится до +14...+19, а ночью похолодает до +5...+11 градусов.

Напомним, что в Новосибирске орнитолог Алексей Яновский объяснил связь между поведением птиц и сменой времени года.