В Новосибирске орнитолог Яновский рассказал, как по птицам определить приближение осени

Новосибирский учёный объяснил связь между поведением птиц и сменой времени года.

Наиболее заметным для новосибирцев признаком начала осеннего отлёта птиц служит то, что в начале августа исчезли cтрижи. Об этом в разговоре с корреспондентом Сиб.фм сообщил орнитолог Алексей Яновский. По словам учёного, ещё 5 августа они были видны в небе, а уже на следующий день их активность прекратилась. Чёрные cтрижи направились к местам зимовки в Африку, а белопоясные cтрижи улетели в сторону Индонезии, уточнил собеседник издания.

«Сейчас в августе стали более заметны в небе чёрные коршуны — это пернатые завсегдатаи Новосибирска и его пригородов с апреля по начала сентября. В связи с вылетом из гнёзд молодых коршунов птицы этого вида видны и слышны сейчас чаще обычного. Крик коршуна очень громкий и напоминает жалобное ржание жеребёнка, который отстал от табуна. В конце августа наши коршуны отлетят в сторону Индии, и в начале сентября перестанут встречаться в Новосибирске и окрестностях», — объяснил специалист.

Околоводные птицы — это чайки, крачки, утки и другие — в период предотлётных кочёвок собираются в стаи, которые присаживаются для отдыха и кормежки на безлюдных участках берегов водоемов на косах и отмелях островов, сообщил Яновский.

Грачи в свою очередь прилетают в числе первых в середине марта и отлетают чуть ли не последними из перелётных птиц в середине октября, напомнил специалист. Зимуют грачи сравнительно недалеко — на юге Казахстана, в Узбекистане и Афганистане.

Напомним, в Новосибирске 9 августа наступил последний жаркий день лета.