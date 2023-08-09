В Новосибирске 9 августа наступил последний жаркий день лета

В Новосибирске после 9 августа начнётся осеннее похолодание.

В среду, 9 августа, в Новосибирске ожидается теплая погода до +27 градусов во второй половине дня. Этот день может стать последним тёплым днём в августе. Уже с четверга начнётся похолодание до стабильных +18. Такой прогноз даёт сервис Яндекс.Погода.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 9 августа сохранится погода без существенных осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха в первой половине дня ожидается +14..+16 градусов, в пригороде +11..+13. После обеда потеплеет до +26..+28 градусов.

К пятнице, 11 августа, температура воздуха в Новосибирске снизится до +20..+22 с дождями днём и ночью, а также грозами. Ночные температуры достигнут +8..+10 градусов.

Как сообщают аналитики Яндекс.Погоды, после 11 августа начнутся регулярные дожди. Дневная температура будет держаться в пределах +17..+20 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал прогноз погоды на осень 2023 года в Новосибирске. В отличие от 2022 года, она ожидается холодной и снежной.