В Новосибирске половина некурящих жителей поддержала идею увеличить акцизы на сигареты

Минфин России предложил увеличит акцизы на сигареты на 30%.

Министерство финансов России выдвинуло идею увеличить акцизы на сигареты на 30%. Среди работоспособных жителей Новосибирску такую инициативу поддержал каждый шестой курильщик и каждый второй некурящий. Такие данные собственного исследования приводит сервис SuperJob.

Идея Минфина об увеличении акцизов распространится только на те сигареты, пачка которых стоит больше 200 рублей.

Идею увеличения налога на оборот сигарет поддерживают 49% новосибирцев. Твердо против этой идеи высказался каждый третий из опрошенных. Женщины поддерживают предложение чаще, чем мужчины (54% и 44%), а некурящие — чаще курильщиков (53% и 16%).

Уровень одобрения предложения также растёт вместе с уровнем заработной платы. Так, если зарплата опрощенного была меньше 50 тысяч рублей, то он менее охотно поддерживал идею (40%), а при зарплате более 80 тысяч — более охотно (56%).

Также за полный запрет электронных сигарет по примеру Казахстана выступают 67% экономически активных жителей России. Эту идею в большинстве одобряют и курящий (65%), и некурящие (70%) участники опроса. Сами владельцы электронных сигарет с такой идеей не согласны (15% поддержки).

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Новосибирска осудят за попытку продать 2,5 кг наркотиков.