Жителя Новосибирска осудят за попытку продать 2,5 кг наркотиков

В Новосибирске 34-летнего мужчину будут судить за попытку продать 2,5 кг героина и метадона.

Жителя Новосибирска будут судить за покупку и попытку продать более 2,5 кг наркотиков. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре по региону.

Следователи установили, что в мае 2023 года обвиняемый купил через интернет у другого неустановленного гражданина оптовые партии героина и метадона. Общая масса наркотиков — более 2,5 кг. Часть этого объёма мужчина расфасовал с мелкие партии и поместил в тайники-закладки по всему Новосибирску, чтобы затем продать.

Мужчину задержали, а наркотики изъяли из оборота. Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт группой лиц по предварительному сговору наркотических средств).

После того, как следствие представило обвинительное заключение, дело мужчины рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Новосибирской области подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.