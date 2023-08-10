В Новосибирске спасатели показали опасное для купания место на Бугринском пляже

Спасатели МАСС показали одно из самых опасных мест для купания в Новосибирске.

В Новосибирске 5 августа во время купания у Бугринского пляжа утонул 28-летний парень. Заместитель начальника муниципальной служба спасения Алексей Шилов показал опасное для купания место и рассказал о подробностях смертельного купания.

Несколько человек плыли с острова на берег реки. Двоих из них подхватило течение, и они начали тонуть. Одного удалось вытащить из воды, откачать и передать врачам скорой помощи. Второго не спасли.

Бугринская коса не относится к официальному пляжу. Купаться около этого места категорически запрещено из-за сильного течения. Несмотря на запрет, люди здесь тонут регулярно. Большая часть смертей происходит на обратном пути, с острова на берег.

Спасатели МАСС рекомендуют оставаться на острове, если вы до него всё же добрались.

«Если вас снесло течением и вы попали на остров, то нужно на нем остаться и звать на помощь. Здесь дежурят матросы-спасатели, оперативная группа работает в круглосуточном режиме — она доберется до косы максимум за 2 минуты. В этом году «снимали» с косы человек 6-8», — объяснил Алексей Шилов.

На момент публикации купание на всех шести официальных пляжах запрещено: пробы воды показали, что купающиеся могут получить диарею, проблемы с кожей, заражение паразитами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в реке Бердь под Новосибирском утонула 12-летняя девочка.

Антирекорд по количеству смертей в водоёмах поставила третья неделя июля: за 7 дней на территории Новосибирска утонули 7 человек.