В реке Бердь под Новосибирском утонула 12-летняя девочка

В Новосибирской области 12-летняя девочка утонула в реке.

В субботу, 5 августа, 12-летняя девочка утонула в реке Бердь в Искитиме. Об этом сообщает «Искитимская газета».

Девочку потеряли из вида в 18:50, и сразу же обратились за помощью к спасателям, который были на посту неподалёку. Через час, в 19:50, тело ребенка без признаков жизни достали из реки.

Как сообщает «Искитимская газета», трагедия произошла в районе улицы Набережной.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском ребёнок утонул в канализационном коллекторе. 9-летний мальчик спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в отверстие с водой, в результате чего утонул. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По факту гибели ребенка следователи регионального Следкома возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека).

По статистике, более трети всех утонувших за год в Новосибирской области находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам начальника ГУ МЧС по региону Виктора Орлова, все случаи гибели людей на воде произошли на водоемах, где не организовано дежурство спасателей.