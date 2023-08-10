сегодня
10 августа, 22:55
пробки
1/10
погода
+15.8°C
курсы валют
usd 97.27 | eur 107.1
сегодня
10 августа, 22:55
пробки
1/10
погода
+15.8°C
курсы валют
usd 97.27 | eur 107.1
сегодня 22:05
общество

В Новосибирске у балкона многоэтажки обрушилась штукатурка

Фото:

В Новосибирске у балкона многоэтажного дома обвалилась штукатурка.

10 августа штукатурка обвалилась с балкона жилого дома №48 на улице Большевистской в Новосибирске. Об сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Обломки упали на пешеходную дорожку возле входа в офисное здание. У одного балкона отвалился угол, а у другого — квадратный участок.

«Хорошо, что не по голове», — заметил автор поста.

Территорию огородили. Сейчас решается вопрос о ремонте.

Напомним, что 10 августа жители Первомайского района Новосибирска пожаловались на хулиганов, стреляющих по окнам жилых домов. По словам автора публикации, ежедневно на окнах его балкона появляются новые отверстия от пуль.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Диана Джафарова
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в