В Новосибирске у балкона многоэтажки обрушилась штукатурка

В Новосибирске у балкона многоэтажного дома обвалилась штукатурка.

10 августа штукатурка обвалилась с балкона жилого дома №48 на улице Большевистской в Новосибирске. Об сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Обломки упали на пешеходную дорожку возле входа в офисное здание. У одного балкона отвалился угол, а у другого — квадратный участок.

«Хорошо, что не по голове», — заметил автор поста.

Территорию огородили. Сейчас решается вопрос о ремонте.

Напомним, что 10 августа жители Первомайского района Новосибирска пожаловались на хулиганов, стреляющих по окнам жилых домов. По словам автора публикации, ежедневно на окнах его балкона появляются новые отверстия от пуль.