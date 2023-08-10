В Новосибирске водитель Volkswagen сбил 9-летнего мальчика

В Кировском районе Новосибирска 9-летний мальчик пострадал в результате ДТП.

Днём 10 августа в Кировском районе Новосибирска 71-летний водитель Volkswagen Tiguan сбил 9-летнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

«Автомобиль двигался по улице Зорге со стороны дома 105 в сторону улицы Громова, и в пути следования совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик-пешеход. Его доставили в больницу. Характер травм уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Напомним, что 9 августа на Левобережном рынке в Новосибирске пенсионеру на велосипеде стало плохо. Он упал во время движения и скончался до приезда скорой. Врачи прибыли на место происшествия только через час.