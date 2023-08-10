В Новосибирской области специалисты Минприроды спасли отравленного коршуна

Отравленного коршуна спасли специалисты Минприроды Новосибирской области.

Вечером 9 августа в Бердске на обочине трассы специалисты Минприроды Новосибирской области спасли отравленного коршуна. Птице промыли пищевод и отпустили на свободу. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в своём Telegram-канале.

«Вчера вечером сообщили о коршуне, который неподвижно лежал у дороги. Наш специалист забрал птицу. Её не сбили, скорее всего, отравилась. После промывания она взлетела, как никогда, легко — с полумаха», — говорится в сообщении.

Местные жители поблагодарили искитимского лесничего в комментариях за оперативную реакцию.

Напомним, что «вековой» муравейник нашел житель села Черновка в Новосибирской области. Сибиряк наблюдает за этим муравейником уже более 40 лет. По его словам, муравьи построили собственный город высотой один метр над уровнем земли.