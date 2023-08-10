В Новосибирской области на 75% выросло число больных псевдотуберкулёзом

За полгода в Новосибирской области число больных псевдотуберкулёзом выросло на 75%.

За первые 6 месяцев 2023 года в Новосибирской области зафиксировали 77 случаев заражения псевдотуберкулёзом. Это на 75% больше, чем за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

В 2022 году за аналогичный срок в Новосибирской области такой болезнью заразились только 44 человека.

По данным Роспотребнадзора, во второй половине 2023 года прогноз по заболеваемости останется неутешительным. Это связано с распространением грызунов в населенных пунктах. Крысы и мыши-полёвки пробираются в хранилища зерна и овощей, на склады, и повышают риск инфицирования пищевых продуктов.

Другое название псевдотуберкулёза — дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка. Это острая кишечная инфекция. Ход болезни характеризуется поражением органов брюшной полости и суставов, общей интоксикацией, также часто возникает сыпь. Своё второе название лихорадка получила из-за внешней схожести патологических изменений внутренних органов с теми, что происходят при туберкулёзе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 42 человека заболели острым гепатитом в 2023 году. Это на 1,3% ниже показателя прошлого года.