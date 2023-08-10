В Роспотребнадзоре оценили шансы распространения штамма коронавируса Eris

В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заболевания штаммом коронавируса Eris.

10 августа специалисты Роспотребнадзора оценили шансы распространения нового штамма коронавируса EG.5 (Eris). По словам эпидемиологов, этот вариант пока не получил широкого распространения в России. Об этом они сообщили на официальном сайте организации.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), частота выявления EG.5 в мире увеличилась с 6,2% до 11,6%. Этот штамм распространяется более эффективно, чем предыдущие XBB. На сегодняшний день Eris выявлен в 51 одной стране, среди которых — Китай, США, Великобритания и отдельные территории Европы и Азии.

«В Российской Федерации обеспечен молекулярно-генетический мониторинг возбудителя COVID-19, с еженедельным секвенированием проб в ведущих научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора», — объясняют в организации.

Первые единичные случаи инфицирования в Росии выявили в апреле 2023 года. До августа было обнаружено 17 случаев на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Эксперты добавили, что в России Eris пока не получил широкого распространения, но риски есть. Ситуация останется на контроле Роспотребнадзора.

Как подчёркивают специалисты, наиболее распространенными симптомами Eris стали кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. Более тяжёлые последствия эта болезнь вызывает у людей с ослабленным иммунитетом. Однако Eris менее опасен, чем другие геноварианты SARS-CoV-2.

Напомним, что главный гастроэнтеролог Новосибирской области Давид Непомнящих рассказал, что рост заболеваемости жировой болезнью печени связан с приемом лекарств от коронавируса.