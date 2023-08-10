В России отмечается рост заболеваемости туберкулезом и гепатитом среди детей

В Роспотребнадзоре предполагают, что рост заболеваемости связан с отказами от вакцинации.

В России увеличилось число детей младше 14 лет, которые заболели туберкулезом, острыми и хроническими гепатитами. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на отчет Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с начала 2023 года впервые выявили туберкулез у 703 детей, что на 17% больше показателя 2022 года. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания выросла на 19% (666 случаев). При этом общий рост впервые выявленных случаев заболевания туберкулёзом среди всего населения составил 4% (17,1 тыс. человек), количество заболевших туберкулезом органов дыхания детей и взрослых выросло на 5% (16,5 тыс.)

Что касается заболеваемости острыми формами гепатита, то среди детей она выросла на 22% (до 398 случаев), а число случаев хронических увеличилось на четверть 28% (до 122). При этом большая часть – это хронический гепатит С (112, прирост в 32%), а заболеваемость хроническим гепатитом В выросла на 11% (10 случаев).

Специалисты Роспотребнадзора предполагают, что рост числа случаев гепатита и туберкулеза отчасти связан с отказами от вакцинации детей и ложными медотводами.

Напомним, в Новосибирской области 42 человека заболели острым гепатитом в 2023 году.