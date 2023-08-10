В Забайкалье задержали мужчину, ранившего прохожего осколком стекла

Неизвестный мужчина без оснований порезал прохожему шею осколком стекла.

Правоохранители задержали 25-летнего жителя села Галкино, который ранил незнакомого мужчину осколком стекла в шею. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

По предварительным данным, задержанный без оснований нанес 23-летнему мужчине резанную рану шеи осколком стекла. Потерпевший сам обработал рану и обратился в больницу только вечером 6 августа. Уже оттуда в полицию поступило сообщение о происшествии.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого и доставили его в отдел для допроса. В прошлом он уже привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, жителя Новосибирской области задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки.



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