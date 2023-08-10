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Жителя Новосибирской области задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки

Фото Сиб.фм

В Новосибирской области мужчину заподозрили в изнасиловании 14-летнего ребенка.

В Доволенском районе Новосибирской области местного жителя задержали по подозрению в насилии над несовершеннолетней. Об этом Сиб.фм сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, пострадавшей девочке 14 лет. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать о помещении мужчины в СИЗО.

Как подчеркнули в СК, следствие продолжается, идет сбор доказательств.

Напомним, в Омске заключенный взял в заложницы медсестру и изнасиловал ее.

#Новосибирская область #изнасилование
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Марина Домрачева
Журналист

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