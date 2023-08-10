Врач рассказала о причинах и лечении простатита у мужчин

Спровоцировать развитие воспалительного процесса могут венерические заболевания.

Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала в беседе с Pravda. Ru, что простатит — распространенная проблема для мужчин старше 35 лет. Болезнь проникает в предстательную железу через уретру или мочевой пузырь и вызывает воспалительный процесс.

По словам специалиста, к симптомам простатита относятся слабое мочеиспускание, боль и жжение при мочеиспускании, подтекание мочи после мочеиспускания, боль в области поясницы и промежности, нарушение половой функции и наличие волокнистых и кровянистых выделений в моче.

Врач подчеркнула, что спровоцировать воспалительный процесс могут венерические заболевания, сидячая работа, нерегулярная половая жизнь, ослабление иммунитета и хронический дефицит витаминов и микроэлементов.

Костомаха посоветовала не затягивать с лечением заболевания, так как болезнь может перейти в хроническую форму, а также привести к онкологии.

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