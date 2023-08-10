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общество проиcшествия

Житель Новосибирска подделывал удостоверения ФСБ и прокуратуры в домашней типографии

Фото: УФСБ РФ по НСО

В Новосибирске задержали изготовителя фальшивых документов госсотрудников.

УФСБ России по Новосибирской области выявила и задержала жителя Новосибирска, который делал и продавал поддельные документы сотрудников государственных органов. Для этого он организовал у себя дома типографию.

26-летний местный житель делал поддельные удостоверения силовых структур и надзорных ведомств. В его квартире нашли оттиски печатей, штампов, бланки поддельных документов, фальшивые обложки удостоверений ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры Российской Федерации и других государственных органов, а также защитные элементы в виде голографических стикеров и ламината.

Фото Житель Новосибирска подделывал удостоверения ФСБ и прокуратуры в домашней типографии 2

На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 327 УК России (подделка, изготовление, оборот поддельных документов) на основании тех улик, что нашли сотрудники Заельцовского отдела полиции.

Фото Житель Новосибирска подделывал удостоверения ФСБ и прокуратуры в домашней типографии 3

Свою вину подозреваемый признал. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске судебный пристав пойдет под суд за взыскание 3,6 млн рублей по фальшивым документам. При взыскании она исполнила фальшивое решение, якобы выданным Заельцовским районным судом Новосибирска, и списала деньги со счета компании, не уведомив её. На самом деле долга у компании не было.

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Сергей Щукин
Журналист

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