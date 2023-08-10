Житель Новосибирска подделывал удостоверения ФСБ и прокуратуры в домашней типографии

В Новосибирске задержали изготовителя фальшивых документов госсотрудников.

УФСБ России по Новосибирской области выявила и задержала жителя Новосибирска, который делал и продавал поддельные документы сотрудников государственных органов. Для этого он организовал у себя дома типографию.

26-летний местный житель делал поддельные удостоверения силовых структур и надзорных ведомств. В его квартире нашли оттиски печатей, штампов, бланки поддельных документов, фальшивые обложки удостоверений ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры Российской Федерации и других государственных органов, а также защитные элементы в виде голографических стикеров и ламината.

На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 327 УК России (подделка, изготовление, оборот поддельных документов) на основании тех улик, что нашли сотрудники Заельцовского отдела полиции.

Свою вину подозреваемый признал. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске судебный пристав пойдет под суд за взыскание 3,6 млн рублей по фальшивым документам. При взыскании она исполнила фальшивое решение, якобы выданным Заельцовским районным судом Новосибирска, и списала деньги со счета компании, не уведомив её. На самом деле долга у компании не было.