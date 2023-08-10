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общество

Жительница Новосибирска через суд добилась сноса соседской перегородки на балконе

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске между соседями произошёл судебный процесс из-за незаконно установленной перегородки.

В Новосибирске жительница одного из домов выиграла судебный процесс и добилась демонтажа межбалконной перегородки, которую самовольно установили ее соседи. Как оказалось, застройщиком была предусмотрена конструкция с металлическим ограждением и перегородкой между квартирами, но одна из соседок решила заменить ограждение на застекленную лоджию из газобетонных блоков, сообщили в четверг в ГУФССП России по Новосибирской области.

Хозяйка соседней квартиры не обратила внимания на претензии и обращение в суд со стороны истца. В результате суд признал, что изменения в конструкции ограждения привели к сокращению площади балкона и нарушению безопасности.

Суд обязал ответчицу демонтировать конструкцию и привести ее в соответствие с проектной документацией. Однако должница не спешила исполнять решение суда и была оштрафована за нарушение срока. В конечном итоге истец привлекла рабочих, которые за один день демонтировали незаконную конструкцию.

Теперь должница должна возместить истцу потраченные на работы деньги.

Напомним, ЕСПЧ присудил компенсацию депутату из Новосибирска Каверзиной.

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Александр Борисов
журналист

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