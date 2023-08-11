Бизнесмен из Новосибирска распространил в сети нацистские высказывания от имени партнёра

В Новосибирске предприниматель подбросил планшет партнеру, от имени которого призывал в соцсетях к вражде по мотивам национальной ненависти.

Как выяснил Сиб.фм, бизнесмен из Новосибирска Петр Р., занимающийся арендой помещений, в 2020 году поругался с партнером из-за неразрешенного финансового спора и решил отомстить необычным способом.

В декабре 2020 года мужчина приобрел «левую» сим-карту, которую оформил на имя Николая (имя изменено). Также он купил планшет, с помощью которого создал странички от имени партнера во «ВКонтакте» и телеграме, взяв с его настоящих соцсетей все данные и фотографии.

Через четыре месяца, в апреле 2021 года, Петр от имени Николая стал публиковать в соцсетях посты «с призывами к осуществлению насилия по мотивам национальной ненависти», а также нацистские лозунги и картинки с запрещенной символикой.

Таким образом, Петр хотел, чтобы фейковую страницу Николая заметили правоохранители, и привлекли его к статьям уголовного кодекса 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и к 354.1 (Реабилитация нацизма), однако силовики тогда не обратили внимание на запрещенные публикации.

Петр решил не отказываться от своих идей мести и пошел дальше. В ноябре он снова стал публиковать от его имени картинки, оскорбляющие ветеранов ВОВ, защитников Отечества и памятные даты России, затем попросил своего коллегу отвезти планшет к дому Николая и оставить его на территории в хозяйственном помещении, что тот и сделал.

Спустя месяц, в декабре, сотрудниками УФСБ по Новосибирской области были обнаружены эти посты в «Вконтакте», а 23 марта 2022 года сотрудники ведомства возбудили уголовное дело на Николая по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В жилище Николая провели обыск, в результате которого обнаружили подкинутый планшет. Только через год уголовное дело прекратили в связи с непричастностью Николая к этим постам и созданию фейковых страниц.

Корреспонденту Сиб.фм удалось найти эту страницу во «ВКонтакте», но все провокационные посты были уже удалены.





Следователи вышли на Петра Р. и возбудили на него дело по ч.1 ст.306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении преступления). Бизнесмен во всем раскаялся и признал вину.

Петр загладил причиненный преступлением вред и добровольно пожертвовал деньги Тогучинскому центру помощи детям, чтобы избежать реального срока. Сам Николай был не против прекращения уголовного дела в отношении Петра.

Следователь подал ходатайство в суд о прекращении дела, однако судья ему отказал и вернул материалы уголовного дела руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел.

Понесет ли наказание Петр Р., пока неизвестно.

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