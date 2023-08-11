Двое жителей Новосибирской области похитили мужчину из-за ревности

В Новосибирской области двое местных жителей похитили знакомого из-за ревности.

С 9 на 10 декабря прошлого года двое мужчин похитили своего знакомого и в багажнике автомобиля вывезли его в Сузунский район Новосибирской области. Как сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона, потерпевшего привязали к кровати и несколько раз жестоко избили. Однако мужчине удалось спастись — он сбежал из этого дома и скрылся.

Оказалось, что потерпевший отправлял одному из обвиняемых сообщения с угрозами. Он думал, что у нарушителя есть отношения с его женой. Однако мужчина решил отомстить за угрозы, вместе с сообщником выследил потерпевшего и похитил его из деревни Таскаево в Искитимском районе.

«Искитимский межрайонный прокурор Денис Серебряков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей», — сообщили в прокуратуре.

Их обвиняют по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору с примением предметов, используемых в качестве оружия». Первая статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы, вторая — до пяти лет.

Уголовное дело направили в Искитимский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Новосибирске начался суд над рецидивистом, который, будучи под административным надзором, расправился с соседкой и пытался скрыть преступление поджогом квартиры.