Хоккеист Бреннан Менелл сможет играть за сборную России

Защитнику хоккейного «Динамо» Менеллу разрешили выступать за сборную России.

Гражданин США Бреннан Менелл получил российское гражданство, и теперь может играть за сборную России. Об этом сообщила Федерация хоккея России.

Защитник «Динамо» больше не считается легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ. Это ограничение сняла комиссия по определению статуса игроков, имеющих право выступать за национальные компанды.

Напомним, в сезоне 2023/24 российские клубы могут включить в свой состав не более трёх легионеров из-за рубежа. Ранее это ограничение было слабее, и разрешалось вводить пятерых игроков. Так, за «Динамо» бригаду легионеров составляют форварды Джордан Уил, Седрик Пакетт и Эрик О’Делл.

Менелл ни разу не выступал ни за одну национальную сборную. Если он примет участие в играх Международной федерации за сборную России после смены своего гражданства, то он будет обязан играть в этой стране 2 года подряд.

26-летний американский защитник получил российское спортивное гражданство 27 июля 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что хоккеист из Красноярска Евгений Хвалько-младший скончался в возрасте 17 лет от укуса клеща.