Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО Алексея Шияна

Уроженец Новосибирской области погиб в ходе спецоперации.

В Искитимском районе прошли похороны Алексея Шияна, жителя станции Евсино, погибшего в зоне СВО. Сообщение об этом появилось в пятницу сообществе «Новосибирск скорбит» во «ВКонтакте».

«Служба в армии и защита Отечества были для него почетной обязанностью и мужским долгом. Поэтому, попав на территорию военных действий, за спинами товарищей не прятался, долг свой исполнил честно. Но, к сожалению, погиб. Как и многие другие воины, сложившие головы за других свои, за нас с вами...», — сказано в сообщении.

Администрация и Совет депутатов Искитимского района выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоне СВО погиб подполковник из Чановского района Новосибирской области Анатолий Матинов. Матинов — выпускник НВВКУ. После окончания учёбы его направили служить в Забайкальский край. Там в 2010 году он получил звание подполковника.

В 2016 году Матинова перевели в Улан-Удэ, он занял должность начальника отдела оперативного штаба армии. С 2022 года принимал участие в СВО. За свои годы службы боец получил множество орденов и медалей. Его похоронили в родном селе Блюдчанское Чановского района под Новосибирском.